F. GALLI, Cutrone ha bisogno di tempo. Commisso...

L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato così a margine della Panchina d'Oro ai media presenti tra cui anche FirenzeViola.it : "Quello di Commisso è stato uno sfogo passionale però credo che si debba restare nell'ambito dell'educazione. Non so come si sia comportato. Chiaramente quando perdi una partita 3-0 c'è rabbia e spesso ci si può lasciare andare. In termini generali dovrebbe esserci più comunicazione tra l'arbitro e il VAR. Ci sono letture chieste o non chieste al VAR che fanno discutere. Cutrone aveva bisogno di tornare ad avere più spazio ora ha bisogno di tempo e mi auguro che possa fare un buon campionato per lui e per la Fiorentina.