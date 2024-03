E. CHIESA, Barone era una persona schietta e preparata

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Direttamente dal Gran gala dello sport a Castiglion Fiorentino ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Enrico Chiesa: “Sono molto felice di aver vinto questa sera il premio Beatrice alla carriera. Sento spesso il figlio e sono molto felice e fiero di averlo vinto. L’Italia? Spalletti è un grande allenatore e una brava persona, spero di poter vincere gli Europei. Io guardo tutto il calcio, italiano ed europeo, speriamo che possa ripartire un calcio che possa dare soddisfazioni ai tifosi. L’anno scorso il nostro calcio ha fatto tanto con le tre finali.

Una squadra tra Milan e Roma andrà in semifinale in Europa League e la Fiorentina può andare in finale di Conference League. Joe Barone? L’ho conosciuto e mi è dispiaciuto veramente molto, sono vicino alla famiglia e a tutta la Fiorentina. Mi auguro che ora la squadra viola possa ripartire perché viene a mancare un personaggio importante che ha fatto molto in questi anni. Non è facile uscire da questa situazione però la Fiorentina è una famiglia importante e quindi sono certo che ne usciranno. Joe era una persona molto schietta e preparat, abbiamo sempre parlato con tanto rispetto reciproco”.