DIONISI, Dispiace solo non aver raddoppiato nel pt

Queste le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dalla sala stampa dello stadio Mapei dopo il successo ottenuto questa sera contro la Fiorentina: "L'obiettivo è non snaturarci mai: nel primo tempo siamo andati molto bene, il rammarico è stato non fare il secondo gol. Nella ripresa abbiamo provato a cambiare qualcosa perché non avevamo le forze fresche del livello di quelli che ha la Fiorentina. Il cambio del sistema di gioco è stato per non subire il 3 vs 2 sistematicamente. Dispiace aver preso il gol all'89' ma la pressione dei viola è conseguenza della loro forza. Abbiamo reso ai viola la vita difficile ma non è sempre facile fare grandi prestazioni contro squadre di livello. Sogno europa per noi? Spero che non sia cambiato nulla per noi: dobbiamo prima confermarci, poi so che Carnevali punta sempre in alto. Noi ricerchiamo sempre l'atteggiamento e la prestazione. Io e Italiano la nuova generazione dei tecnici? Sia Fiorentina che Sassuolo tendono ad offendere ma cercando di non speculare, provando a meritarsi sul campo la vittoria: le due formazioni però hanno entrambe giocatori di qualità. Italiano sta facendo un lavoro straordinario".