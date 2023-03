DI MARZIO, Viola ha agito bene su Amrabat. Gonzalez...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Dal Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio parla ai media presenti, tra cui FV, della Fiorentina: “Il mercato estivo è stato fatto bene ma ci vuole equilibrio: la garanzia è Vincenzo Italiano. Lo conosce bene come persona, ha dato alla Fiorentina una sua identità di gioco riconoscibile. Poi perdere Vlahovic l’anno scorso è stata sicuramente una difficoltà in più. Dover mantenere lo stesso rendimento ha pesato, ma sono sicuro che la Fiorentina possa arrivare fino in fondo in Europa e migliorare la classifica in campionato. Stanno facendo bene diversi giocatori, a partire da Cabral, il cui investimento sta dando i suoi frutti”.

Sul futuro di Amrabat e Gonzalez: “Per parlare del futuro di certi giocatori è presto. Non se ne può parlare a marzo, ma arriveranno club importanti. Su Amrabat c’è stato il Barcellona, ma la Fiorentina ha fatto bene a non accettare certe condizioni, come il prestito. Poi è chiaro che se arriverà una certa offerta in futuro per comprarlo, potrà partire. Per Gonzalez invece era arrivata una certa cifra, importante, e la Fiorentina aveva il diritto di dire no. Il presidente non se l’è sentita di vendere uno dei suoi migliori giocatori”.