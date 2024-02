DI FRANCESCO (S.STAMPA), Fallo M.Quarta quasi da rosso

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine della pesante sconfitta per 5-1 subita dalla Fiorentina, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Franchi. Ecco le sue dichiarazioni: “Penso che la Fiorentina abbia fatto fin troppi gol rispetto a quanto ha creato. Anche noi abbiamo avuto svariate occasioni per segnare, con Kaio Jorge in particolare. Dobbiamo tenere il più possibile la difesa alta e sta a me limare aspetti di questo tipo.

Penso inoltre che Martinez Quarta su Soulé abbia commesso un fallo non da giallo ma che poteva a portare qualcosa di più. In questa squadra ci sono tanti ragazz alle loro prime esperienze tra i professionisti e batoste come quella di oggi non fanno bene. Ci sono modi e modi di perdere le partite e oggi, nel modo, non mi sono piaciute tante cose”.