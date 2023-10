DE LA FUENTE, Sconfitta immeritata. Sono soddisfatto

Fonte: dal nostro inviato Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Dopo la sconfitta per 1-2, arrivata negli ultimi minuti a causa di un calcio di rigore, in un Viola Park sold out contro la Juventus Femminile, mister Sebastian De La Fuente ha parlato così:"Abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine e abbiamo giocato contro una grande squadra. Sapevamo che non potevamo lasciargli uno sbiraglio. Le ragazze anche in 10 contro 11 hanno fatto una grande partita e sono fiducioso per quello che verrà".

Cosa è mancato a questa Fiorentina per pareggiare?

"Un gol (ride ndr). Qualche occasione la abbiamo avuta ma l'importante era come uscivamo da questa partita e siamo usciti a testa alta"

Nelle ragazze c'è molto rammarico. Da dove serve partire?

"La sconfitta è immeritata e si riparte da quello, dalla bella partita. La grande differenza che c'è tra Juve, Roma e le altre nel campionato femminile io non la ho vista in campo e questo vuol dire che ci stiamo avvicinando. Ripartiamo da questo dalla grande prestazione e dalla grande voglia delle ragazzd di fare la partita".