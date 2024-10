DA SAN GALLO, Ultime di formazione e clima in città

Fonte: dal nostro inviato - T. Loreto

Mancano meno di otto ore a San Gallo-Fiorentina, seconda gara del girone di Conference dei viola: dal nord della Svizzera, dove stasera si giocherà il match (fischio d'inizio ore 18.45) il nostro inviato Tommaso Loreto ci riporta le ultime di formazione. Ampio turnover per Raffaele Palladino, che in attacco dovrebbe schierare sia Ikone (a destra) che Sottil (a sinistra), con un terzetto di trequartisti completato da Beltran, mentre la punta dovrebbe essere Kouame. In difesa Quarta e Ranieri (favorito su Moreno), con Kayode che tornerà a destra e Terracciano in porta. Anche in città cresce l'attesa, coi tifosi svizzeri che riempiranno il Kybunpark, consapevoli che sarà una serata comunque storica per il San Gallo.