CIOFFI (S. STAMPA), Rispetto per la Viola, oggi era dura

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, si è così esppresso in sala stampa dopo il 2-2 ottenuto oggi contro la Fiorentina: "Non è facile presentarsi al Franchi contro una grande squadra come la Fiorentina, in un momento estremamente positivo, e fare la partita in termini di occasioni da gioco. Da lì dobbiamo e vogliamo ripartire".

Un punto guadagnato o due persi?

"È un punto guadagnato, non due persi. Tanto rispetto per la Fiorentina e, quindi, complimenti a loro".

Samardzic come l'ha visto? L'ha recuperato anche post mercato?

"È stato bravo, ha lavorato sempre forte, poi ha avuto un affaticamento muscolare accumulando cattiveria che oggi si è vista. Non sta a me decidere se resta e, finché si allena forte, gioca".

Lucca è cambiato? Su che cosa ha lavorato?

"È cresciuto per la forza di volontà. Ha accettato la competizione sfruttando le occasioni concessegli. Ha guadagnato la mia fiducia per la prontezza".

Quanto si aspetta che venga chiuso il mercato per lavorare al meglio?

"I nostri ragazzi sanno che per essere venduti devono andare forte, quindi a noi il mercato tange relativamente. In più circostanze ci stanno spingendo in basso e in più circostanze lavoreremo per arrivare alle soddisfazioni che i ragazzi meritano".

Payero cosa ha avuto?

"Un affaticamento, ha aperto le porte a Samardzic".