CASINI, Purtroppo niente tifosi al V. Park per le prossime gare

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A seguito della riunione di stamani sulla situazione del Viola Park, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha fatto il punto e dato alcune importanti informazioni riguardo all'apertura per i tifosi. Di seguito le parole ed i video raccolti dalla nostra inviata: "Stiamo lavorando per chiudere il percorso. Non è una riunione straordinaria, con la Fiorentina e lo studio Archea siamo in continuo contatto e l'obiettivo è inaugurare il Viola Park entro la fine di settembre.

Speranze di vedere i tifosi per le prossime due amichevoli dell'11 e 12 agosto?

"No, credo che dovremmo attendere un altro po' di tempo, ma non è che spetta a noi dirlo oggi. In questo momento l'iter procedurale non dipende dal Comune ma c'è tanta fiducia".

Anche per l'apertura ai tifosi dovremo aspettare settembre?

"Quella è la data entro cui il Viola Park aprirà tutti i battenti. Le squadre si stanno già allenando e già c'è tutto quello che serve per un centro sportivo. Ora manca lo step dell'apertura ai tifosi. La struttura è bellissima e vogliamo aprire tutto prima possibile. Non dimentichiamoci che tutto questo l'abbiamo realizzato, insieme al presidente Commisso ed allo studio di Casamonti, ma anche grazie all'amministratore Comunale".

Mancano però ancora questi cinque step prima dell'apertura.

"Sì ci sono questi cinque step su cui dobbiamo lavorare. L'obiettivo è quello di aprire il prima possibile. Noi siamo a disposizione ed il team che sta lavorando con noi è di grandi professionisti. La Fiorentina poi si sta impegnando al massimo, siamo tutti uniti".