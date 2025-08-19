Svolta per Beltran: per SkySport l'argentino apre al trasferimento al Cska

vedi letture

Lucas Beltran apre per la prima volta al Cska Mosca. Lo riporta SkySport: l'argentino, che negli scorsi giorni aveva rifiutato il Flamengo, sembra essersi deciso ad accettare la corte della squadra russa. Ricordiamo che il calciatore è sul mercato ormai da settimane e che il Cska ha formulato un'offerta alla Fiorentina da circa dieci milioni di euro. SkySport aggiunge: in caso di partenza, tre nomi in lista per la Fiorentina: George Ilenikhena (Monaco), Fotis Ioannidis (Panathinaikos) e Roberto Piccoli (Cagliari).