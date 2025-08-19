Svolta per Beltran: per SkySport l'argentino apre al trasferimento al Cska
FirenzeViola.it
Lucas Beltran apre per la prima volta al Cska Mosca. Lo riporta SkySport: l'argentino, che negli scorsi giorni aveva rifiutato il Flamengo, sembra essersi deciso ad accettare la corte della squadra russa. Ricordiamo che il calciatore è sul mercato ormai da settimane e che il Cska ha formulato un'offerta alla Fiorentina da circa dieci milioni di euro. SkySport aggiunge: in caso di partenza, tre nomi in lista per la Fiorentina: George Ilenikhena (Monaco), Fotis Ioannidis (Panathinaikos) e Roberto Piccoli (Cagliari).
Pubblicità
Primo Piano
Tre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensoredi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Tre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Copertina
FirenzeViolaStallo Fortini. Vuole la Fiorentina, ma si decide in extremis. Zanoli una delle possibili alternative
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com