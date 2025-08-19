Il presidente del Polissya protesta: "Ecco cosa dobbiamo affrontare a ogni trasferta"

Il presidente dell'FC Polissya, Hennadiy Butkevych, ha parlato delle difficoltà logistiche nelle trasferte per il club e in generale per tutte le altre squadre ucraine chiamate a fronteggiare negli ultimi tre anni i disagi portati dall'invasione bellica russa. Questo quanto detto al sito ufficiale del Polissya: "Ho viaggiato con la squadra nell'ultima trasferta di Conference in Ungheria. È molto faticoso. Per i giocatori, per gli allenatori e persino per la dirigenza. Traslochi continui, ogni sera in un posto diverso, vivere con una valigia in mano. Tra il nostro ritorno a casa e la partita successiva non abbiamo avuto nemmeno un giorno intero di riposo. La squadra trascorre tutto il tempo dopo le partite su aerei, treni o autobus. Senza un allenamento completo, senza tempo per riposare. I giocatori non hanno avuto un solo giorno di riposo. Questo è un problema per la squadra: le gambe si intorpidiscono su autobus e aerei, di conseguenza il rischio di infortuni è alto. In più c'è esaurimento psicologico: i ragazzi sono sempre insieme, non hanno nemmeno un giorno da trascorrere con le loro famiglie. Dopo la partita con il Paks, ci sono volute 36 ore per tornare a Zhytomyr. Questo è un ritmo anomalo per il calcio professionistico.

Sappiamo che la guerra ha imposto le sue limitazioni e che non ci sono collegamenti aerei in Ucraina. Ma questo penalizza le squadre ucraine in Europa. Sarebbe logico fare in modo che, non avendo la possibilità di attraversare il confine in aereo, le rappresentative ucraine nella fase di qualificazioni europee di agosto avessero la possibilità di rinviare le loro partite nei primi turni del campionato. Questo darebbe il tempo di recuperare. E ora, praticamente ogni avversario nelle coppe europee ha un vantaggio significativo sulle squadre ucraine anche prima del fischio d'inizio. Questo deve essere corretta".