Boquete: "Contenta per il premio, grazie a chi pensa che io trasmetta valori"

Veronica Boquete ha parlato a margine del 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS presso Officine Farneto, dove ha ricevuto il premio speciale: "Sono contenta, è un premio che non parla di questa stagione essendo un premio speciale e non calcistico e me lo tengo stretto. Mandando sempre un ringraziamento alla Federazione e a chi pensa che trasmetto questi valori".

In Italia da 5 anni, come è cambiato il calcio femminile italiano? "E'cresciuto tantissimo, sia il livello delle partite che quello delle calciatrici individualmente, delle società, in tutto quello che abbiamo per fare il nostro lavoro in maniera professionistico, i campi sono migliori e gli allenamenti migliori. Io ho la fortuna di stare a Firenze alla Fiorentina dove abbiamo veramente tutto. I cambiamenti sono stati altri ma dobbiamo farne tanti altri. Per me è una delusione vedere i campi che non sono pieni o che le società non credono nella divisione femminile. Alla fine sappiamo che è un prodotto in cui dobbismo fare un investimento perché ora non c'è un ritorno ma abbiamo il dovere perché per il calcio femminile per tanti anni nessuno ha fatto niente. Ora è il momento di fare".

Ti senti una leggenda? "Se penso a una leggenda penso a tanti calciatori e calciatrici che hanno finito la loro carriera o non sono più con noi, io per fortuna sto ancora giocando, gioco ad alto livello, sono viva perciò per definirmi leggenda deve passare ancora un po' di tempo, sicuramente mi sento protagonista dell'evoluzione del mio sport e di quello sono tanto orgogliosa"