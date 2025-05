Dagli inviati Primavera Fiorentina, Galloppa dopo la vittoria col Genoa: "Proveremo ad arrivare terzi"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato dopo la vittoria odierna contro il Genoa. Queste le sue parole ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Quelli di oggi sono tre punti pesanti. Abbiamo fatto una gara bella e solida, siamo stati più ordinati e per scelta abbiamo perso qualche metro. Poi abbiamo creato tanto e i ragazzi hanno fatto una grande partita. Questa squadra si merita i playoff, in questa stagione abbiamo toccato dei picchi altissimi quando per tre mesi siamo stati primi, poi abbiamo avuto delle difficoltà. Comunque sia la squadra ha sempre proposto gioco, siamo il secondo miglior attacco del campionato. Dobbiamo continuare così. La vittoria e il gol a livello individuale ti dà entusiasmo. Abbiamo lasciato punti in maniera troppa facile, nonostante meritassimo qualcosa in più. Questa vittoria ci dà fiducia. Poi c'è sempre rammarico quando non sei in testa. Io personalmente ce l'ho, perché se penso a Cesenza e Monza dove abbiamo fatto un punto è normale. Ai ragazzi infatti ho detto di guardare avanti, l'obiettivo mio è fare 6 punti nelle prossime 2 gare e provare ad arrivare terzi".

Il Genoa squadra non facile... "All'andata fu una partita particolare. Da 2-0 per noi a 3-2 loro, noi predemmo una traversa. Avemmo diverse occasioni, rientra nel rammarico che dicevo prima. Oggi abbiamo concesso poco e abbiamo fatto una grande partita".