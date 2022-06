C.MONDONICO A FV, Firenze, che legame. A Rocco...

Presente ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022, la figlia dell’ex tecnico della Fiorentina (e grande tifoso viola) Emiliano Mondonico, Clara, che oggi è presidente dell’associazione intitolata a suo padre, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it. Ecco le sue parole: “Quella di oggi è una data importante perché oggi, nel 2004, mio padre ha portato in Serie A la Fiorentina quindi sembra tutto collegato e come sempre mi dà tanta emozione ricordarlo, portando avanti i suoi progetti: è stata la scelta più giusta che potessi fare”.

Sull’associazione in nome del padre: “Sabato, con una delle squadre formata dai ragazzi disabili, abbiamo perso la finale dei campionati nazionali ma abbiamo vinto quelli regionali. L’unica cosa che penso sempre è che ci sono tante realtà che meritano di essere sostenute: io ho avuto un grande esempio e ho deciso di seguire questi ragazzi con difficoltà che rendono felice me e gli altri”.

Sul rapporto con Firenze: “Prosegue alla grande, è un rapporto strano nato per caso. Mio padre era davvero un grande tifoso viola ma al di là dell’anno della promozione ricordo tutte le volte che mio papà tornava da avversario e quando passava sotto la curva Fiesole veniva sempre omaggiato”.

Sulla tessera del 7Bello: “Adesso il gruppo la manda a mio nome e questo è un grande segno di soddisfazione, non voglio che questo rapporto finisca mai”.

Sulla famiglia Commisso: “Ho incontrato Rocco quando mio padre è entrato a far parte della Hall of Fame viola. L’unica cosa che mi sono permessa di consigliargli è di dire sempre la verità ai tifosi, perché loro sono la parte più bella del calcio e non vanno presi in giro”.