ANTOGNONI, Società ha sbagliato con Nico, mercato...

A margine della presentazione della mostra sulla vita di Paolo Rossi ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it, Giancarlo Antognoni: "Vincere un mondiale è il traguardo massimo per un giocatore, ti porti dietro questo risultato per tutta la vita. Il merito va Paolo Rossi che con i suoi gol ci ha trascinato alla vittoria"

Sui mondiali in Qatar

"In qualsiasi manifestazione importante c'è sempre da ridire, il Qatar non vive e non è appassionata di calcio ma hanno i soldi, alla fine contano di più dei valori"

Cosa ne pensa della situazione di Nico Gonzalez?

"Purtroppo è stato etichettato male dalla società, non puoi dire che si risparmia per i mondiali,stai intaccando un tuo patrimonio. Evidentemente aveva ragione lui e si è manifestato questo. E' uno dei migliori giocatori della squadra, va sempre sostenuto e incoraggiato"

Servono nuovi arrivi dal mercato di gennaio?

"La squadra è abbastanza completa, davanti non si riescono ad esprimere le punte ma quando non prendi gol è tutto più facile"

Chi tiferà ai Mondiali?

"Ho sempre apprezzato il Brasile, opto per loro perchè giocano bene e hanno tutti grande tecnica"