ANTOGNONI, Callejon oltre ai gol fa gli assist

Nel corso della conferenza stampa di Callejon ha preso parola, introducendolo, anche il club manager viola Giancarlo Antognoni: "Un giocatore eclettico e importante per noi, può ricoprire diversi ruoli dalla metà campo in su. Nasce nel Real Madrid, poi nel 2013 si trasferisce al Napoli e in quei sette anni l'abbiamo potuto conoscere meglio. Oltre ai gol, la sua prerogativa sono gli assist, una cosa importante per noi in questo momento".

Poi un ricordo per Gianfranco De Laurentiis: "Si ammirava per la sua eleganza nel parlare, non solo come giornalista ma anche come telecronista. Dispiace, lo ricordiamo con grande affetto".