ANTOGNONI, Barreca uno dei più forti nel ruolo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca ha preso parola, introducendolo, anche il club manager viola Giancarlo Antognoni. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Oggi presentiamo un ragazzo che ha già fatto diverse presenze in Italia e in Europa. Esterno sinistro, ottimo giocatore in fase offensiva. Lo conosco da quando era in U21 e ho sempre pensato fosse tra i migliori in quel ruolo. Sono contento che sia arrivato alla Fiorentina. Ha iniziato col Torino dove ha disputato 40 partite tra Primavera e Serie A. Poi l'esperienza al Monaco, al Genoa e al Newcastle".