AMBROSINI, Firenze la realtà di Jovic. Mandragora...

L'ex giocatore della Fiorentina e del Milan Massimo Ambrosini ha parlato così ai margini dell'evento riguardante la terza serata del Fair Play Menarini presso il Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino. Queste le sue parole ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Ho passato un anno meraviglioso in Toscana e a Firenze, essere qui mi riporta in mente bellissimi ricordi".

Su Jovic: "Mi auguro che possa fare bene in viola. In Germania ha fatto vedere grandi cose, poi si è perso. Deve rendersi conto che ha lasciato qualcosa per strada e adesso deve recuperarla. Firenze è la realtà perfetta per rilanciarsi ad un certo livello".

Su Mandragora: "E' un ragazzo serio, difficile che uno come lui non riesca a fare la prestazione in una partita. Ha tanta personalità ed è quel classico giocatore che per gli allenatori sono molto utili per caratteristiche. Ha anche tanto cuore da dare: è stato capitano anche dell'U21, lo poteva essere a Torino, quindi averlo è sicuramente importante".