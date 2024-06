A.ROSSI, La società viola è solida, spero faccia un buon campionato

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Antonio Rossi, ex campione di canoa, presente a Pitti Uomo e intervistato ai nostri microfoni.

Che possibilità ci sono per l'Italia alle Olimpiadi nella canoa?

"In generale ci sono molte possibilità per gli atleti di togliersi delle soddisfazioni, recentemente gli europei di atletica a Roma ci sono stati dei risultati. Nella canoa ci sono delle buone possibilità nel campo maschile e femminile di raccogliere qualche medaglia".

Lei è tifoso del Milan, come vede Fonseca al posto di Pioli?

"Pioli ha avuto un momento in cui rischiava di essere esonerato ed è arrivato a vincere, ma il cambio in panchina andava fatto. In realtà mi dispiace molto per Maldini che ha fatto bene in società".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Palladino?

"Mi spiace tanto per la Fiorentina per la finale persa. La società è solida e gli auguro di fare un buon campionato".

Zirkzee al Milan come lo vedrebbe?

"In alcuni reparti il Milan deve darsi da fare e con Fonseca servono maggiori acquisti".