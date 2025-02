Zaniolo, 3° più giovane a segnare una doppietta in una gara dentro fuori di UCL. 5° Jovetic

Con i due gol ieri sera in Atalanta-Club Brugge, Talbi è entrato nella classifica dei più giovani calciatori ad aver segnato una doppietta in un match ad eliminazione diretta di Champions League. Il portale Transfermarkt.it ha così stilato la graduatoria completa in cui è presente anche un ex giocatore della Fiorentina come Stevan Jovetic. Il montenegrino classe 1989 è quinto avendo segnato una doppietta contro il Liverpool nel settembre del 2009 a 20 anni, 4 mesi e 7 giorni. Primo posto per Mbappe che, con la maglia del Monaco, ha segnato una doppietta nel 2016-2017 a poco più di 18 anni. Secondo gradino del podio per Haaland (19 anni e sei mesi) e terzo posto per Zaniolo, attuale calciatore gigliato, che segnò una doppietta in Roma-Porto del febbraio del 2019 a 19 anni, 7 mesi e 10 giorni. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: