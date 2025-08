Avanti tutta su Sohm. Il Corriere Fiorentino: "I soldi arriveranno dalla cessione di Beltran"

Anche il Corriere Fiorentino si focalizza sul possibile arrivo di Simon Sohm alla Fiorentina. Dopo tante settimane di stallo, per esempio, nelle ultime ore si sono aperti spiragli via via sempre più grandi per Simon Sohm, centrocampista svizzero da sempre in cima alla lista di club e mister. Il problema fino ad oggi è sempre stata ed è in parte resta la posizione del Parma, poco propenso a vendere e, comunque, per nulla disposto a far sconti. Ma le carte in tavola sono cambiate. Il club gialloblu infatti è pronto a sedersi a discutere con i viola e a scendere rispetto ai 20 milioni di euro chiesti fin qua. Non a caso nelle ultime ore si registrano contatti sempre più frequenti e anzi, qualcuno ieri parlava anche di un incontro diretto.

Di certo c’è che la strada si è fatta meno in salita e che il Parma sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 15-16 milioni più bonus. Una cifra certamente importante, ma molto più vicina rispetto a quanto immaginato fin dall’inizio (diciamo circa 12-13 milioni) dalla Fiorentina. Magari non siamo al momento decisivo, insomma, ma la strategia della pazienza sta iniziando a pagare. Stesso discorso, in uscita, per Beltran. Dopo il fermo «no» al Flamengo infatti, l’argentino ha fatto arrivare i primi, timidi, segnali di apertura. Sarebbe una splendida notizia per i viola che con quei soldi (e probabilmente non è un caso) potrebbe appunto avvicinare parecchio le richieste del Parma per Sohm.