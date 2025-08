Fiorentina-Sohm, fumata viola. Tuttosport: "C'è l'accordo con il Parma, pronto il contratto"

Accelerata decisiva per il passaggio di Simon Sohm alla Fiorentina per 16 milioni dal Parma, si legge su Tuttosport. Il summit di ieri tra le dirigenze è stato determinante per sbloccare l’operazione, che adesso è vicinissima alla chiusura. Per il centrocampista svizzero classe 2001, protagonista di una stagione in crescita con la maglia del Parma, è pronto un contratto fino al 2030 da 1,3 milioni netti a stagione più bonus legati a presenze e risultati. La Fiorentina punta su di lui per dare sostanza e fisicità alla mediana, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva.