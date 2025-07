Baywatch-Stramaccioni. Salva due donne che stavano annegando: "Non chiamatemi eroe"

Non vuole essere chiamato eroe, ma il suo gesto ha salvato la vita a due donne. Andrea Stramaccioni è stato protagonista di un atto di gran coraggio che la Gazzetta dello Sport ha raccontato. L'ex allenatore dell'Inter, in vacanza con la famiglia nel Gargano, si è gettato in mare per salvare dalle onde due ragazzine di Bolzano di 17 e 19 anni: "Ero sotto l’ombrellone insieme a mia moglie e ai miei figli. A un certo punto, in lontananza, le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione. C’erano due ragazze che sbracciavano e urlavano, così mi sono diretto verso l’acqua in fretta e furia. Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino, Antonio, non ce l’avrebbe mai fatta da solo.

Non sono un eroe o un fenomeno, anzi, a un certo punto me la sono vista brutta anche io, ma da persona con caratteristiche fisiche e mentali adatte per una situazione simile mi sono sentito di intervenire. Le ho chiesto di ascoltarmi e di fidarsi. Aveva un solo modo di uscire ovvero infilarsi in una piccola insenatura tra gli scogli, così l’ho afferrata e l’ho 'lanciata' lì, finendo sott’acqua.

Dopo essere riemerso, ho perso l’orientamento e sono finito contro gli scogli, poi le persone mi hanno lanciato una corda e sono salito, ferendomi alle braccia e alle gambe. La ragazza era in salvo, ma l’ho saputo a riva. Ho tirato un sospiro di sollievo".