VIDEO, Cutrone e quel coro dei tifosi Wolves

Ore calde per il futuro di Patrick Cutrone. Il giocatore sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina dopo l'esclusione nella giornata di ieri dall'elenco dei convocati col Wolverhampton. La sua avventura inglese, di certo, non sta andando come augurato. Anche se appena arrivato, tra l'euforismo generale dei tifosi degli Wolves, ques'ultimi gli avevano dedicato un coro (qui sotto): "Patrick Cutrone Patrick Cutrone he loves the pizza he loves the pasta the lad’s fucking magic" la cui traduzione viene: "Patrick Cutrone ama la pizza, ama la psta, il ragazzo è fottutamente magico". Pensare che adesso le cose stanno andando in maniera ben diversa, con le strade dell'attaccante della squadra inglese che sono destinate a dividersi.