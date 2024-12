VIDEO, Bove con la squadra e vestito come lo staff

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata particolare per Edoardo Bove. Il giocatore viola per la prima volta dopo il malore accusato al minuto 17 di Fiorentina-Inter lo scorso 1 dicembre, stasera è tornato al Franchi per assistere alla partita tra Fiorentina e Udinese. Lo farà dalla panchina insieme allo staff di Raffaele Palladino. La Fiorentina sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un video dove mostra l'arrivo di Bove insieme alla squadra e poi l'entrata in campo del centrocampista viola, vestito con la tuta dello staff.