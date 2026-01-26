Verso Fiorentina-Como, il bilancio dei precedenti sorride ai viola: i numeri

vedi letture

Direttamente dal sito della Fiorentina, ecco alcune pillole statistiche sull'imminente match di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera al Franchi ore 21 per gli ottavi di finale del torneo:

"Fiorentina-Como in Coppa Italia si è giocata per 8 volte. Il bilancio sorride in favore dei viola con 5 vittorie, 2 successi dei lariani e un solo pareggio. I gol nella storia di questo match, in questa competizione, sono stati 20 per i gigliati; mentre 15 quelli dei lombardi.

Il miglior marcatore dell’incontro è Luis Oliveira con 2 reti. L’ultimo incontro tra le due, risale alla stagione 2004/05 con la squadra di Firenze che si impose per 3-0 grazie alle reti di Viali, Grassi (autogol) e Portillo. Le due squadre sono finite ai calci di rigore solo in una occasione.

Nel 1989, dopo la rete iniziale di Bosco su punizione, arrivò il pareggio del Como con Turrini a cinque minuti dal termine. Dopo una serie infinita di tiri dal dischetto e l’errore di Annoni, Dertycia spedì in gol il definitivo 10-9 che permise di superare il secondo turno ai gigliati".