VENUTI, Attualmente è il più presente in A con 0 gol

Dato curioso quello che riguarda Lorenzo Venuti. Con il gol di Gunter, che ha segnato in questi minuti in Hellas Verona-Milan, il terzino viola è in questo momento il giocatore con più presenze in Serie A senza aver mai trovato la via del gol (102 presenze, 0 gol in Serie A). Le reti segnate in maglia gigliata sono infatti arrivate solo in Coppa Italia.

In #VeronaMilan primo gol in serie A di Gunter alla presenza numero 111! Questo vuol dire che il giocatore attualmente in serie A con più presenze senza mai segnare diventa Lorenzo Venuti (Fiorentina, 102 presenze). — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 16, 2022