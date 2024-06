V. PARK, Dal 26/6 ospita le fasi finali del campionato libico

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato oggi sulle colonne online di Repubblica, il Viola Park (nello Stadio Curva Fiesole) ospiterà le fasi finali per assegnare lo scudetto del campionato libico. Decisione presa tramite accordo stipulato tra il Governo italiano e quello libico e che, oltre al centro sportivo della Fiorentina, coinvolgerà anche gli stadi di Empoli e Pisa.

"La richiesta è arrivata alla Fiorentina direttamente dal governo, ovvero dal ministro Abodi, che tiene in grandissima considerazione il centro sportivo della Fiorentina. Tanto da averlo visionato in più occasioni, basti ricordare la visita di febbraio 2023 con i cantieri aperti e le ruspe in azione, così come la presenza e le parole il giorno dell’inaugurazione, lo scorso ottobre. Richiesta che la Fiorentina ha prontamente accettato anche in virtù degli ottimi rapporti fra le parti. Allo stadio Curva Fiesole all’interno del Viola Park si giocheranno quattro partite in programma il 27 e 30 giugno, ed il 3 e 6 luglio". Le partite si terranno a porte chiuse.