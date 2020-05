USA, Maglia viola per figlio Governatore New Jersey

Come segnalato da Peter Barone, figlio del dg viola Joe, su Twitter, il figlio del governatore del New Jersey si è fatto ritrarre con una maglia particolare. A corredo di un messaggio che invita a supportare la ristorazione locale, il rampollo della famiglia è stato fotografato con indosso la maglia della Fiorentina in una vecchia edizione firmata Joma. Segno che la passione per la Viola è sempre più forte negli Stati uniti. Ecco il Tweet:

Great night with the family. Watching “Braven" and ordered takeout from B2 Bistro – one of our favorite restaurants – who surprised us with some delicious @girlscouts cookies for dessert!



Please remember to support your local restaurants if you can. We're in this together. pic.twitter.com/UjZkNwXdJS