Under20 più preziosi dalla Serie B e Serie C, Fortini 2° dietro a Camarda del Milan

vedi letture

Finita la stagione 2024-2025, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare delle curiose classifiche relative all'annata calcistica appena trascorsa. Tra queste la speciale graduatoria relativa agli Under20 più preziosi che nell'ultimo campionato hanno giocato in Serie B o Serie C. In seconda posizione troviamo l'esterno della Fiorentina, la passata stagione in prestito alla Juve Stabia in cadetteria, Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha vissuto un'ottima stagione con la formazione campana, 2 gol e 4 assist in 26 partite, e ha visto crescere il suo valore di mercato fino ad 8,5 milioni.

Medaglia d'oro per Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008 del Milan ha un valore di 10 milioni, mentre meno della metà, 4,5 milioni, è il valore del terzo classificato. Si tratta di Vural del Frosinone. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: