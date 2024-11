TORINO, I tifosi invitano Jannik Sinner a comprare il club

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che in questo momento non scorra buon sangue tra i tifosi del Torino e il presidente Urbano Cairo è risaputo, tant'è che un gruppo di tifosi presenti sulle tribune del palazzetto in cui si è giocato il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, valido per le ATP Finales di Torino, ha invitato il campione altoatesino ad acquistare il club. Infatti, tra i tanti cartelloni che sono stati esposti in favore del tennista italiano, ce n'era uno abbastanza piccolo su cui c'era scritto, senza troppi giri di parole: "Yannik compra il Torino". Sinner però, come ben noto, si è sempre dichiarato tifoso del Milan.