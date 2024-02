TIK TOK, Il Milan prende in giro l'Inter e Kanye West

FirenzeViola.it

Ieri sera tra gli ospiti speciali presenti allo stadio Meazza per la partita tra Inter e Atletico Madrid c'era anche Kanye West. Il rapper, che ha campionato alcuni cori della Curva Nord nerazzurra per una traccia del suo nuovo album, ha fatto parlare di sé per essersi presentato - come già in altre occasioni - con il volto completamente coperto da un passamontagna nero, che non lo rendeva granché distinguibile.

Ecco che in tutta risposta arriva l'ironia social dei rivali cittadini del Milan. Sul suo account di TikTok, infatti, il club rossonero ha diffuso un video ironico dalla didascalia fissa: "Special guests at Casa Milan". E nel filmato si vedono passare dei presunti Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith e Gerard Depardieu. Dei figuranti, visto che sono semplicemente uomini e donne con il volto coperto da un passamontagna e la testa su cui poggia un cappello.