Dagli inviati Spalletti disegna il suo miglior undici in carriera: "Dzeko la punta, Salah a destra"

Durante il suo lungo intervento dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex ct Luciano Spalletti ha disegnato anche il suo miglior undici allenato in carriera. Incalzato dai giornalisti, il tecnico di Certaldo ha scelto la formazione dei giocatori più forti avuti a sua disposizione, menzionando Edin Dzeko come prima punta titolare. Nel dettaglio, Spalletti ha risposto al tutto così: "Scelgo il modulo 4-2-3-1. Non metto quelli della Nazionale, sarebbe facile altrimenti partire da Donnarumma. A Roma ero in difficoltà a scegliere fra Alisson e Szczesny. Scelgo Szczesny anche se è un casino da scrivere".

Difesa e centrocampo? "Panucci o Di Lorenzo? Scelgo Di Lorenzo dai. A sinistra ho avuto Emerson, Jankulovski, Riise, tutti fortissimi. Anche Tonetto, Juan e Mexes. Metto Jankulovski, spingeva in maniera incredibile. Come centrali ho avuto Kim, Koulibaly, Chivu. Scelgo Koulibaly e Chivu. Pizarro e De Rossi in mediana".

Davanti? "Totti lo metto per primo. Scelgo poi Dzeko, poi come ali Kvaratskhelia va messo per forza da un lato e dall'altro Salah".