Scelta inedita per Giovanni Fabbian: è il primo a indossare la numero 80

Giovanni Fabbian è stato da poco annunciato dalla società viola come nuovo calciatore della Fiorentina. Il quarto colpo del marcato invernale viola ha scelto di indossare la maglia numero 80.

Si tratta di una scelta inedita, infatti, nessun giocatore nella storia della Fiorentina aveva mai indossato tale numero di maglia.

Così come lo era il numero 80 fino a oggi, risultano ancora inutilizzati i seguenti numeri: 46, 47, 59, 71, 80, 86, 87, 94 e 96.

Tra i numeri, invece, che sono stati usati solo una volta figurano il 45 di Federico Carraro (2009/10), il 49 di Giuseppe Rossi (2012/13 - 2013/14), il 52 di Fallou Sene (2023/24), il 56 di Salvatore Sirigu (2022/23), il 57 di Marco Sportiello (2016/17 - 2017/18), il 58 di Andrea De Falco (2004/05), il 62 di Luis Balbo (2025/26), il 64 di Jonas Harder (2024/25), il 65 di Fabiano Parisi (dal 203/24), il 68 di Maurizio Ganz (2001/02), il 69 di Bartlomiej Dragowski (2018/19 - 2021/22), il 70 di Niccolò Pierozzi (2023/24), il 74 di Mohamed Salah (2014/15), l'82 di Sascha Pichler (2004/05), l'89 di Neto (2010/11 - 2012/13), il 95 di Pierluigi Gollini (2022/23) e il 97, ancora una volta, di Bartlomiej Dragowski (2016/17 - 2017/18).