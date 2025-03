Scarpa d'Oro: Salah allunga in vetta. Tiene il passo Retegui

Nella corsa alla Scarpa d'Oro, Mohamed Salah allunga in vetta. L'egiziano, grazie alla doppietta realizzata contro il Southampton, porta a 10 i punti di vantaggio su Mateo Retegui, ora secondo in solitaria. Dietro l'azzurro la coppia Kane-Lewandowski, mentre Haaland viene scavalcato da Gyokeres e raggiunto da Dembélé. Salgono anche Mbappé e Vinicius, così come Barcola, Lookman e Osimhen. Rimane ancora fermo Moise Kean, a secco contro il Napoli. Questa è la classifica prendendo in considerazione solo i giocatori più importanti e che possono disporre di un coefficiente superiore a 1.

Mohamed Salah (Liverpool) 54 punti

Mateo Retegui (Atalanta) 44

Harry Kane (Bayern Monaco) 42

Robert Lewandowski (Barcellona) 42

Victor Gyokeres (Sporting) 33 (coefficiente 1,5) 40,5

Erling Haaland (Manchester City) 40

Ousmane Dembélé (PSG) 40

Alexander Isak (Newcastle) 38

Mika Biereth (Sturm Graz/Monaco) 36,5

Chris Wood (Nottingham Forest) 36

Omar Marmoush (Eintracht Francoforte/Manchester City) 36

Kylian Mbappé (Real Madrid) 36

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 32

Moise Kean (Fiorentina) 30

Bryan Mbeumo (Brentford) 30

Mason Greenwood (Marsiglia) 30

Sem Stejin (Twente) 30 (coefficiente 1,5)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 28

Cole Palmer (Chelsea) 28

Ante Budimir (Osasuna) 28

Jonathan Burkardt (Magonza) 28

Tim Kliendienst (Bor. M'Gladbach) 28

Krzysztof Piatek (Basaksehir) 27 (coefficiente 1,5)

Marcus Thuram (Inter) 26

Raphinha (Barcellona) 26

Joane Wissa (Brentford) 26

Jonathan David (Lilla) 26

Matheus Cunha (Wolverhampton) 26

Hugo Ekitike (Eintracht) 26

Bradley Barcola (PSG) 26

Ollie Watkins (Aston Villa) 26

Ademola Lookman (Atalanta) 26

Oihan Sancet (Athletic Bilbao) 26

Victor Osimhen (Galatasaray) 25,5 (coefficiente 1,5)

Justin Kluivert (Bournemouth) 24

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) 24

Youssef En-Nesyiri (Fenerbahce) 24 (coefficiente 1,5)