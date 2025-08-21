Quando Piccoli incoronò Kean: "Il migliore in A. Merita palcoscenici importanti"

Roberto Piccoli e Moise Kean. Quasi coetanei - un anno in meno per il primo, classe 2001 - accomunati dal ruolo e dal fatto di avere luci della ribalta e aspettative su di loro già dai tempi delle giovanili. Uno all'Atalanta, l'altro alla Juventus, sono sempre stati considerati predestinati. E adesso, dopo la prima annata in doppia cifra per entrambi in A, si dovrebbero ritrovare come compagni di squadra alla Fiorentina. I viola hanno convinto il Cagliari con un'offerta super, 25 milioni più bonus per strappare il centravanti ai sardi. Per questo, per la cifra messa sul piatto, Piccoli non sarà solo un'alternativa. E chissà che i due non possano giocare insieme. Deciderà Stefano Pioli. Intanto Piccoli e Kean sono legati da un rapporto di stima. Almeno per quanto riguarda il primo nei confronti del secondo.

Nel corso di un'intervista concessa a marzo a TLN TV Serie A - Host Steven Moore - Piccoli aveva parlato di Moise Kean come miglior centravanti del campionato: "Secondo me il miglior attaccante in Serie A adesso è Moise Kean. Ha tutte le caratteristiche del grande centravanti, fisiche e tecniche: è veloce, forte, è una roba… è veramente forte. Secondo me l'anno prossimo andrà a giocare in palcoscenici davvero importanti, di alto livello".