PIEROZZI, È nella Top 11 di B: con lui un obiettivo viola

Un giocatore di proprietà della Fiorentina ed un obiettivo viola nella top 11 di Serie B: si tratta di Niccolò Pierozzi, esterno classe 2001 in prestito alla Reggina, e Giorgio Cittadini, difensore del 2002 di proprietà dell'Atalanta, quest'anno al Modena ma accostato negli ultimi giorni ad il club gigliato. Sia Pierozzi che Cittadini sono tra i migliori per ruolo della Serie B secondo Transfermarkt, che ha messo in campo gli undici giocatori che hanno incrementato maggiormente il loro valore in questa prima parte di campionato cadetto.

In generale, Caprile, Folorunsho e la rivelazione assoluta Cheddira sono gli alfieri del Bari in questa particolarissima selezione, con il marocchino che ha visto accrescere il valore di 5,75mln. Due, invece, i rappresentanti per Reggina (Pierozzi appunto e Fabbian gioiellino scuola Inter) e Cagliari (Obert e Makoumbou, il "vecchio" della squadra con i suoi 28 anni). Di seguito la Top 11 al completo con tanto di panchina:

TOP 11 SERIE B

Caprile (Bari): + 1,53mln

Pierozzi (Reggina): + 1,40mln

Cittadini (Modena): +1,70mln

Obert (Cagliari): + 500mila

Oosterwolde (Parma): + 1,00mln

Folorunsho (Bari): + 1,00mln

Makoumbou (Cagliari): + 1,40mln

Fabbian (Reggina): + 2,50

Morutan (Pisa): + 1,50mln

Cheddira (Bari): +5,75mln

Brunori (Palermo): +1,60 mln

Panchina: Turati (Frosinone), Nicolussi Caviglia (SudTirol), Esposito (SPAL), Florenzi (Cosenza), Camara (Parma), Rover (SudTirol), Corrado (Ternana), Buttaro (Palermo), Beruatto (Pisa), Caligara (Ascoli), Collocolo (Ascoli)