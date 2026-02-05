Classifiche a confronto: la Viola perde altri punti, -25 rispetto al 2024/25

Tornano le classifiche a confronto dopo la 23° giornata di Serie A. Dopo i risultati positivi ottenuti contro Udinese, Cremonese, Lazio, Milan e Bologna, le ultime due sconfitte con Cagliari e Napoli hanno rappresentato un duro colpo per tutto l’ambiente viola. La squadra di Vanoli si ritrova ora ancora pericolosamente invischiata nella lotta per non retrocedere, occupando il terzultimo posto in classifica con 17 punti. Risultato che ha fatto anche pesantemente gravare il confronto con quanto fatto l'anno scorso dalla squadra di Palladino. Dopo essere passata da -28 a -19 in un mese di un mese, la Fiorentina di mister Vanoli è infatti tornata nuovamente a perdere punti: -22 la scorsa settimana, -25 adesso. Oltre alla Fiorentina, anche altre due big hanno peggiorato nettamente il loro rendimento rispetto all'anno scorso: si tratta di Bologna e Lazio, "solamente" a -10 punti rispetto a quanto fatto anno scorso.

Questo il dato squadra per squadra:

Inter 55 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 23 giornate di campionato)

Milan 50 (+15)

Napoli 46 (-8)

Juventus 45 (+5)

Roma 43 (+12)

Como 41 (+19)

Atalanta 36 (-11)

Lazio 32 (-10)

Udinese 32 (+3)

Bologna 30 (-10)

Sassuolo 29 (in Serie B)

Cagliari 28 (+7)

Torino 26 (-1)

Genoa 23 (-3)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Lecce 18 (-5)

Fiorentina 17 (-25)

Pisa 14 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (-9)