Classifiche a confronto: Fiorentina a -24 rispetto all'anno scorso
Classifica a confronto dopo la 24° giornata di Serie A. Con il pareggio ottenuto nella sfida di sabato contro il Torino, la Fiorentina recupera un punto rispetto a quanto fatto anno scorso. Un anno fa, proprio nella giornata di oggi, arrivò infatti la sconfitta contro l'Inter a S. Siro per 2-1: a segno per i nerazzurri Arnautovic e autogol di Pongracic, di Mandragora invece il gol da parte della squadra di Palladino. Un risultato, però, che non diminuisce il rammarico visto il gol di Maripan subito sabato al 92' dalla squadra di Vanoli e la vittoria del Lecce in pieno recupero contro l'Udinese che ha allontanato la quota salvezza a 3 punti.
Ecco il dato completo di tutte le squadre:
Inter 58 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 24 partite di campionato)
*Milan 50 punti (+15)
Napoli 49 punti (-6)
Juventus 46 punti (+3)
Roma 46 punti (+12)
*Como 41 punti (+19)
Atalanta 39 punti (-11)
Lazio 33 punti (-12)
Udinese 32 punti (+2)
Bologna 30 punti (-11)
Sassuolo 29 punti (in Serie B)
Cagliari 28 punti (+4)
Torino 27 punti (-1)
Parma 26 punti (+6)
Genoa 23 punti (-4)
Cremonese 23 punti (in Serie B)
Lecce 21 punti (-3)
Fiorentina 18 punti (-24)
Pisa 15 punti (in Serie B)
Hellas Verona 15 punti (-8)
