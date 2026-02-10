FirenzeViola Accadde oggi: esattamente 32 anni e 4 mesi fa l'ultimo Fiorentina-Pisa in campionato

Con le restrizioni disposte dalla DOS in merito alla presenza dei tifosi ospiti per Fiorentina-Pisa, nelle due città toscane si inizia già a respirare aria di derby. Una sfida, quella tra la squadra viola e quella nerazzurra, che manca da tantissimi anni allo Stadio Artemio Franchi, ma che, neanche a farlo apposta, compierà oggi l'ultimo "mesiversario". La sfida tra le compagini di mister Vanoli e mister Hiljemark sarà, infatti, in programma il prossimo 23 febbraio, sabato, alle ore 18.30.

L'ultima sfida di campionato al Franchi tra Pisa e Fiorentina venne, invece, disputata il 10 ottobre 1993, ovvero, precisamente, ben 32 anni e 4 mesi fa, nel match valido per la 7° giornata di Serie B. In quella sfida a trionfare furono i viola di mister Claudio Ranieri che si imposero con un netto 4-1 sui ragazzi di mister Nicoletti. A segno Gabriel Omar Batistuta, mattatore della sfida con una tripletta, Effenberg e, per il Pisa, Pasquale Rocco. Al ritorno, invece, fu pareggio: 0-0.

Quell'annata segnò il ritorno immediato della Fiorentina in Serie A. La squadra di mister Claudio Ranieri vinse infatti il campionato cadetto con 50 punti, a +5 sul Bari, mantenendo la vetta dalla 2° alla 38° giornata. Per il Pisa, invece, arrivò la retrocessione in Serie C a causa dello spareggio perso con l'Arcireale, sfida che terminò 4-3 in favore della squadra siciliana dopo i calci di rigori.

Quest'anno, invece, i destini delle due squadre toscane sembrano essere accomunati. Quella del Franchi, infatti, sarà una vera e propria sfida salvezza data la presenza delle due squadre nella zona rossa della classifica, con il Pisa momentaneamente penultimo a 15 punti e la Fiorentina terzultima a 18 punti. Una situazione in cui entrambe, ma soprattutto la squadra viola, non si sarebbero mai augurate di trovarsi.