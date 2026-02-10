Il Franchi da esempio per la Lazio. Lotito: "Rifaremo il Flaminio ispirandoci a Firenze"

vedi letture

Tra le società italiane che stanno cercando di dotarsi di un nuovo stadio c'è anche la Lazio. Il club biancoceleste è intenzionato a ristrutturare il Flaminio, impianto già presente e da ammodernare che è all'interno di un per un progetto architettonico da 50mila posti, per un investimento totale da circa 480 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, che ha raccolto anche delle dichiarazioni del patron Claudio Lotito: "Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi".

La Lazio, specifica il quotidiano, si ispira quindi allo stadio della Fiorentina e ha spedito una PEC in Campidoglio, chiedendo per 90 anni il diritto di superficie sul Flaminio al Comune di Roma. Tra le novità segnalate, il fatto che la procedura sarà attivata seguendo il codice dei contratti pubblici sul partenariato pubblico-privato. Che tempi sono previsti? L'iter non durerà meno di 5 mesi.