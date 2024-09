MARCENARO, Precedente con la Lazio non sorride ai viola

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

La gara di Serie A Fiorentina-Lazio, valevole per la quinta giornata di campionato, sarà diretta da Matteo Mercenaro. I viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria e la sfida contro i bianco celesti rappresenta un vero e proprio testa a testa. L'arbitro della sezione di Genova ha già diretto una sfida tra queste due squadre: il precedente risale allo scorso anno quando la Lazio vinse in casa al 95' per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Ciro Immobile per fallo di mano in area di rigore di Nikola Milenkovic. In quella partita, la squadra allenata da Italiano si era vista annullare uno splendido gol messo a segno da Lucas Beltran per un controllo irregolare con il braccio del numero 9 viola.

Per la Fiorentina con l'arbitro della sezione di Genova si tratta della prima sconfitta, le altre due gare sono entrambe con esito positivo per i viola (0-2 nel 2022/23 contro la Cremonese, 5-1 al Franchi contro il Sassuolo nella scorsa stagione). La Lazio con Mercenaro ha sempre vinto: oltre al confronto diretto con la Fiorentina, i bianco celesti vinsero a Monza nella stagione 2022/2023 per 0-2.