LAZ-FIO, Alcune statistiche e numeri della gara

Fonte: FootStatsCalcio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Due successi consecutivi e tre affermazioni nelle ultime quattro gare di campionato: segnali di ripresa evidenti manifestati dalla Lazio. Con la sconfitta in casa contro l'Empoli, si è interrotta una bella serie della Fiorentina (cinque risultati utili consecutivi e 13 punti raccolti in classifica). La squadra di Italiano è chiamata a rispondere anche in Serie A dopo aver travolto in Cukaricki in Conference League.

I viola sono riusciti ad espugnare l'Olimpico biancoceleste per l'ultima volta (4-2) il 15 maggio 2016. Dopo di allora, sette risultati utili di fila per i padroni di casa (cinque vittorie e due pareggi). Sono 37 le affermazioni in 74 partite di campionato tra le mura amiche per la Lazio contro i gigliati, quindi siamo al 50% esatti. Memorabile per i capitolini la vittoria per 8-2 del 5 marzo 1995, con Zeman in panchina e con un Casiraghi in grandissimo spolvero, autore di un poker di reti.

Prima dello svolgimento di questa giornata la Fiorentina era in testa in fatto di marcature fatte nel corso dei primi tempi con 12 gol all'attivo.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

74 incontri disputati

37 vittorie Lazio

23 pareggi

14 vittorie Fiorentina

126 gol fatti Lazio

68 gol fatti Fiorentina