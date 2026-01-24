La Serie A rifiuta l'invenzione di Gullo: "Sono arrabbiato, guardate i rigori di Bologna-Inter"

Francesco 'Ciccio' Gullo, ex volto del reality Campioni, è stato intervistato da Chiamarsi Bomber per commentare anche la sua invenzione: la Gullocam. L'ex calciatore ha raccontato di averla proposta anche alla Serie A, ricevendo, però, per il momento, un rifiuto: "La Gullocam sta andando velocissima: considerate che ci vuole del tempo prima che una nuova invenzione venga digerita. Ad esempio la Spidercam ci ha messo 5 anni prima di essere approvata. Mi sono dato quel tempo e sono convinto che ce la farò. Sono un po’ arrabbiato con la Lega perché se vai a vedere i rigori di Bologna-Inter di Supercoppa Italiana, gli operatori appoggiavano le telecamera per terra per ottenere un’inquadratura come quella della Gullocam. Basterebbe poco per spingere il mio progetto, dando una mano a un italiano ma purtroppo non è così. Per questo motivo sto aprendo a nuove strade, in altri paesi e c’è un manager importante che mi ha dato fiducia e mi sta aiutando. Il mio numero ce l’hanno se vogliono chiamarmi, chiedo solo alla Lega Serie A di non copiarmi. Piuttosto chiamatemi e collaboriamo, dando una visuale unica sui rigori che solo la Gullocam può dare. Vedo una certe chiusura da parte loro verso le innovazioni, sono molto indietro sotto questo aspetto. Riguardo i concerti, confermo che la mia camera è fissa in un palazzetto e i test fatti in un concerto dei Nomadi e della PFM hanno dimostrato la bellezza di queste inquadrature. Poi la testerò nel golf, nel foot golf e nella corsa dei cavalli…".

Sul presunto ostracismo della Lega Serie A nei suoi confronti, Gullo ha poi aggiunto: "Nell’ultima riunione in Lega, c’era un dirigente dell’IFAB che mi ritiene un ostacolo e ha detto che la Gullocam non verrà mai approvata. Poi ho letto recentemente che vogliono cambiare la regola sui calci di rigore e mi sono detto ‘bene, aspettiamo’. Se verrà tolta la ribattuta sui rigori, ricontatterò questa persona per parlarci”.