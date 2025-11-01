La Fiorentina e la mezz'ora senza gol: le statistiche curiose in vista del Lecce

Arrivano alcune curiose statistiche su Fiorentina-Lecce, in programma domani al Franchi alle ore 15. Tra Serie A e Serie B sono 4 i successi del Lecce in casa della Fiorentina, il tutto in 19 gare disputate. Il 30 novembre 2019 segna la data dell’ultima affermazione dei salentini al Franchi grazie ad un gol di La Mantia. Anche allora c’era una squadra viola in difficoltà di risultati: di lì a poco venne deciso l’esonero di Vincenzo Montella.

La ricchezza del Lecce in questa prima parte di stagione è rappresentata dai gol realizzati da giocatori partiti in panchina. Tre reti sono arrivate così, meglio ha fatto solo la Juventus con quattro. La Fiorentina è senza gol per mezz’ora: dal 16’ alla fine del primo tempo i gigliati non sono riusciti ancora a violare le porte avversarie.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

10 vittorie Fiorentina

5 pareggi

4 vittorie Lecce

32 gol fatti Fiorentina

13 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE - 1929/1930 Serie B

Fiorentina vs Lecce 1-1, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE 2024/2025 Serie A

Fiorentina vs Lecce 1-0, 27° giornata