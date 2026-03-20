La Fiorentina avanza in Conference: ecco il guadagno dei viola in Europa

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Con il passaggio del turno ottenuto contro il Rakow, per la Fiorentina sono arrivate buone notizie non solo in ambito sportivo ma anche in quello economico. Con l’avanzamento ai quarti di finale della terza competizione europea, infatti, anche le casse del club viola hanno potuto beneficiare di questo importante traguardo. Prima della doppia sfida col Rakow gli incassi della squadra viola ammontavano ad una cifra di poco superiore ai 9 milioni, frutto dei risultati ottenuti nel girone e della vittoria contro lo Jagiellonia nei sedicesimi. Ora, con il passaggio del turno conquistato in terra polacca nella giornata di ieri, il bottino viola è salito ancora. Come riporta Calcio e Finanza, la società viola, senza contare gli incassi dal botteghino, ha incassato fino a questo momento circa 10,5 milioni di euro. Di questi, circa 1,3 milioni arrivano direttamente dell'ultima doppia vittoria ottenuta proprio contro il Rakow.

Questa la divisione completa degli incassi viola in Conference League:

Bonus partecipazione: 3,17 milioni di euro

Quota europea: 2,25 milioni di euro

Quota non europea: 0,832 milioni di euro

Posizione in classifica: 0,616 milioni di euro

Risultati: 1,2 milioni di euro

Bonus 9°-16° posto in classifica: 0,2 milioni di euro

Bonus qualificazione playoff: 0,2 milioni di euro

Bonus qualificazione ottavi di finale: 0,8 milioni di euro

Bonus qualificazione quarti di finale: 1,3 milioni di euro

TOTALE: 10,568 milioni di euro