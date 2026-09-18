Vanoli apre alla coppia Fagioli-Oulai: "Per la qualità che abbiamo il doppio play può servire"

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Uno dei temi ricorrenti in casa Fiorentina sin dall'inizio della stagione è quello relativo alla coesistenza in campo di Fagioli e Oulai. In tal senso oggi in conferenza stampa il tecnico viola, Paolo Vanoli, incalzato ancora sull'argomento, ha così risposto: "Ognuno vede il calcio come vuole, poi c'è l'interpretazione. Io penso che per la tipologia di gioco che abbiamo, con talento, forse due play ci possono servire: in base alla partita può servirne anche uno solo. La parola d'ordine però è equilibrio, oltre ovviamente alla continuità.

Abbiamo giocatori giovani e con qualità che sanno averla ma ad andare a giro per il campo spesso si perde l'equilibrio in fase difensiva. Col Pisa non abbiamo preso gol e questo ci fa piacere ma siamo solo all'inizio di un percorso e col Napoli dovremo sicuramente soffrire. Adesso prima di ogni altra cosa voglio vedere sacrificio, poi ad altre cose penseremo dopo".