Niente nazionale maggiore per Ndour: il centrocampista viola convocato in U21
Riparte il cammino della Nazionale Under 21, pronta a tornare in campo per due appuntamenti importanti. Silvio Baldini, nuovamente alla guida degli Azzurrini, ha convocato 25 calciatori per il raduno di Tirrenia. Il primo impegno è fissato per giovedì 1° ottobre a Yerevan, con calcio d’inizio alle 18.30, mentre lunedì 5 ottobre alle 18.15, allo stadio Adriatico di Pescara, andrà in scena la sfida decisiva contro la Polonia. Tra i convocati presente anche il centrocampista viola Cher Ndour, che dunque non sarà chiamato in nazionale maggiore:
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone)
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma)
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone)
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