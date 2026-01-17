FirenzeViola Il bilancio della Fiorentina con Doveri. Numeri positivi, anche col Bologna

Sarà Daniele Doveri l'arbitro della prossima gara di campionato che vedrà protagonista la Fiorentina di mister Vanoli contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. Il fischietto del match, che andrà in scena domani alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara, sarà coadiuvato da Rossi e Fontemurato. Il quarto Uomo sarà Colombo, il Var Gariglio e l'aiuto Var Maresca. L'arbitro toscano della sezione di Roma è uno dei più esperti del panorama calcistico italiano avendo all'attivo ben 256 direzioni di gara in Serie A. Questa per lui è la diciassettesima stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina in ben 26 occasioni.

Per la squadra viola il bilancio è ampiamente positivo, dato che nei precedenti sono arrivate 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale risale alla sfida con la Juventus di appena due mesi, partita che terminò in pareggio con il risultato di 1-1.

Bilancio nettamente peggiore, invece, per il Bologna. Nei 28 incontri diretti da Sozza la squadra rossoblu ha conquistato 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. L'ultimo incontro la vittoria contro il Como da parte della squadra di Italiano risalente a quasi cinque mesi fa: partita terminata col risultato di 1-0.

Infine, in passato, l'arbitro classe 1977 ha già arbitrato delle partite in cui si sono affrontate Bologna e Fiorentina. Lo ha fatto in due occasioni e in entrambe sono arrivate due vittorie viola. Si tratta di Fiorentina Bologna 1-0 del 2 aprile 2017 e di Bologna Fiorentina 1-2 del 4 febbraio 2018.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, l'arbitro toscano ammonisce in media poco più di 4 volte a partita. 57 invece sono state le espulsioni e 83 i rigori concessi