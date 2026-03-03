Piccinetti duro: "De Gea, frasi gravi. Vanoli mandi in campo la Primavera"

Interventenuto al Salotto dello Sport, in onda tutti i giorni dalle 20 su RTV38, l'allenatore ed ex viola Claudio Piccinetti ha commentato così la debacle verso cui è andata incontro ieri la Fiorentina a Udine: "La squadra non ha un'identità da inizio anno, non ci ha mai fatto vedere nulla. Non mi ha mai convinto questo gruppo, né nei singoli né nella squadra in sé per sé. È inconcepibile che una squadra che si deve salvare non faccia un tiro in porta: non ho visto nessuno sudare. Gudmundsson e Kean non pervenuti, è inaccettabile. Io ho paura adesso, da allenatore posso dirlo: mi fanno paura questi giocatori. E' un'annata balorda e non vedo un giocatore che mi soddisfi".

Cosa pensa delle parole di De Gea nel post gara?

"Spero che si sia espresso male, essendo straniero. Sennò è un'affermazione molto grave. E' una frase di abbandono, che ci fa capire che nel gruppo c'è qualcosa che non quadra. E' vero che tutti abbiamo sopravvalutato questo gruppo... ma una pochezza del genere io non me l'aspettavo proprio. C'è veramente poco".

E poi Vanoli ha attaccato la squadra dicendo che "non è scesa in campo": che ne pensa?

"E' molto grave anche questo, quando un allenatore dice una cosa del genere c'è da preoccuparsi. Deve essere lui a svegliare i giocatori: piuttosto metta in campo la Primavera. Vedo giocatori che non rispettano la maglia della Fiorentina"